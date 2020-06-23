Mersin’in Erdemli ilçesinde alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Erciyes Sitesi'nde yalnız yaşayan Ekrem Yüksel'den 3 gündür haber alamayan ve evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Yüksel'in cesedini buldu.

Yüksel'in cesedi incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.