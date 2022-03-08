Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi
[Fotoğraf:AA]
Mersin açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 2 kişinin misina ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.
Balıkçılara 1484 lira ceza verildi.
Etiketler: Mersin Balıkçılık
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