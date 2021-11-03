Adnan Menderes Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Bu arada yangın çıktığı anda evde yaşayan kadının, çocuğunu alarak dışarı çıktığı öğrenildi.