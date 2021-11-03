Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Adnan Menderes Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Bu arada yangın çıktığı anda evde yaşayan kadının, çocuğunu alarak dışarı çıktığı öğrenildi.
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