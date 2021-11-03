Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü personelinin yanı sıra polis ve jandarma ekiplerince Kaptanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Ardahan Vali Yardımcısı Haluk Koç, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde kentte vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Koç, salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu belirterek vatandaşlardan aşı olmayı ihmal etmemelerini istedi.

Vaka sayılarının artmasıyla denetimlerin sıklaştırıldığı kentte polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları ekip araçlarından yapılan anonslarla uyardı.