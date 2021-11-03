Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, telefon aparatı ve akıllı saat ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde kaçakçılık suçları kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, gümrük kaçağı 24 akıllı cep telefonu, 15 akıllı saat, 240 telefon kılıfı, 175 ekran koruyucu, 101 şarj başlığı, 86 şarj kablosu, 22 kulaklık ve 5 telefon bataryası ele geçirildi.
Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Hatay
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