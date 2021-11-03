Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Can Muhammed K. yönetimindeki 48 D 4499 plakalı otomobil ile Nurullah Y. idaresindeki 23 FK 867 otomobil, Düzağaç Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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