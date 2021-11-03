Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 30 ev Covid-19 karantinasına alındı
[FotoğraF: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 30 ev karantina altına alındı.
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