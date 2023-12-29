Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.12.2023 14:37

Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde halatın kopmasıyla devrilen minibüs ile vinç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü
[Fotograf: AA]

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, D400 kara yolu Yenice Mahallesi'nde arızalandı. Aracı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen sürücü, vinç operatörü Aziz Kaya ile iletişime geçti.

Bölgeye gelen operatör Kaya, minibüsü bulunduğu yerden kaldırmak için halat bağlayarak çalışma başlattı. Vinçle kaldırılmak istenen minibüs haladın kopmasıyla devrildi.

Vinç ile minibüs arasına sıkışan ve bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki BM merkezlerine sığınan 308 Filistinliyi öldürdü
15:35
Ankara'da aranan 862 kişi yakalandı
15:33
Sanayi ve teknolojide imzalanan anlaşmalar yeni işbirliklerine kapı araladı
15:31
Yılbaşında hava nasıl olacak?
15:27
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 840 Filistinliyi gözaltına aldı
15:31
TL dönüşümlü KKM'de yeni düzenleme
İstanbul'da puslu hava etkili oldu
İstanbul'da puslu hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Otoyola giren at dört nala koştu
Otoyola giren at dört nala koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ