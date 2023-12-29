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Güncel
AA 29.12.2023 13:48

Edirne'de temizlik ve gıda ürünü satış yerleri denetlendi

Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Edirne'de temizlik ve gıda ürünü satış yerleri denetlendi

Edirne'de, Ticaret İl, Tarım ve Orman İl ile Zabıta müdürlükleri ekipleri, daha çok Bulgaristan vatandaşlarının alışverişe geldiği, toptan ve perakende satışların yapıldığı Bostanpazarı semtindeki işletmeleri denetledi.

Temizlik ve gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

Ekipler, son 4 günde 98 iş yerinde 560 ürünü inceledi, 230 aykırılıkla ilgili idari işlem gerçekleştirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler, denetimlerde bulunarak esnafı bilgilendirdi.

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