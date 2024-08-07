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Güncel
AA 07.08.2024 10:37

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Çamlıyayla, Anamur ve Sİlifke ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 779 gram uyuşturucu madde, 334 gram sentetik uyuşturucu, 114 kök Hint keneviri, 247 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, cep telefonu, bıçak ve 39 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

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