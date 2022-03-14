İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser satışı yaptığı iddia edilen M.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.H'nin üst aramasında tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.