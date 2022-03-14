Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 7-13 Mart'ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 35 kilo 189 gram esrar, 4 bin 766 uyuşturucu hap, 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 4 bin 485 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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