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Güncel
İHA 05.04.2023 09:41

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı

Mersin'in Mut ilçesinde sokak köpekleri bir belediye çalışanına saldırıp yaraladı. Yaralanan belediye personeli hastaneye kaldırılırken, köpeklerden biri yakalanıp barınağa götürüldü.

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı

Olay, ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanında meydana geldi.

İlçe belediye personeli Ali Bademci sabah saat: 07.55 sıralarında iş yerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri Bademci'nin bacağından ısırarak yaraladı. O sırada olayı gören zabıta ekipleri köpeklere müdahale etti. Yaralanan Bademci, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak gerekli tedavileri yapıldı. Öte yandan vatandaşlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi ihbar hattına mesaj atarak durumu bildirdi. Belediye görevlileri Mut ilçesine gelerek Bademciyi ısıran köpeği yakalayıp barınağa götürdü.

"Yanıma gelen zabıtalar vardı, sağ olsunlar onlar müdahale ettiler"

Olayı anlatan Ali Bademci, “Sabahleyin 07.55 sularında iş yerine gidiyordum. Belediye kapısının önüne yaklaştığımda Cumhuriyet Meydanında sağ tarafımda 3 tane köpek vardı. Bir anda üzerime gelmeye başladılar. Bir tanesi sağ baldırımdan dişiyle tuttu. Beni yere düşürdü. Sonrasında bir an şoka girdim. Yanıma gelen zabıtalar vardı, sağ olsunlar onlar müdahale ettiler uzaklaştırdılar. Sonrasında hastaneye gittim iğne yaptılar, aşı yaptılar. Köpeklere herhangi bir şey demedim direk saldırdılar” dedi.

Gündüz ve akşamları sokak ve caddelerde korkarak dolaştıklarını belirten vatandaşlar da, toplu halde gezen köpeklerin, kaldırım üzerine rastgele dökülen et ve kemik parçaları yüzünden kendi aralarında kavga edip, sokaktan geçen insanlara saldırdığını kaydetti.

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