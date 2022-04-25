İklim özellikleri sayesinde başta çilek, muz ve domates olmak üzere çok sayıda meyve ve sebzenin yetiştirildiği ilçede, açık alandaki bahçelerde erikler toplanıyor.

Çiftçi Süleyman Göktaş'ın, Sabah Mahallesi'ndeki 15 dönümlük bahçesinde tarım işçilerince toplanan erikler, makine yardımıyla boylarına göre sandıklara yerleştirildi.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen erikler, kamyonetlerle ilçe haline taşındı.

Hasada katılan Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, gazetecilere, ilçe genelindeki yaklaşık 15 bin dönümlük erik bahçesinde bu sezon 20 bin tona yakın ürün rekoltesi beklediklerini söyledi.

Eriklerin hem iç piyasada hem de ihracatta ilgi gördüğünü belirten Göktaş, "Bugün itibarıyla seraların ardından açık alanda da erik hasadına başladık. Burası Türkiye'nin açık alanda eriğin ilk çıkarıldığı yer. Sezonumuz örtü altı da dahil 45 gün sürüyor. Ürünlerin bir kısmını ihracata gönderiyoruz. Bu yıl özellikle Orta Doğu ülkelerinden çok fazla talep var." dedi.

Göktaş, eriklerin kilogramının bahçede 30-50 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.