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Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir iş yerinde arama yaptı.
Ekipler, iş yerinde 617 şişe sahte içki ele geçirdi.
İş yeri sahipleri M.K. ve E.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin sahte içki operasyonuSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 16:54
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