Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, iş yerinde 617 şişe sahte içki ele geçirdi.

İş yeri sahipleri M.K. ve E.D. gözaltına alındı.