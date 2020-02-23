Oyuncu Açelya Elmas'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, çocuklar için, "Masallar Bizi Birbirimize Bağlar", "Oynuyorum Eğleniyorum", "Bu Kitabın yazarı sensin" isimli drama oyunları sahnelendi. Şarkıcı Ziynet Sali'nin de sahne aldığı etkinlikte, çocuklar, yüz boyama, dans, zumba, spor, langırt gibi çeşitli oyun etkinliklerinde eğlendiler. Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, 6 yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gülümse Sen, İstanbul'da kamuya ait hastanelerde yatan ve ayakta tedavi gören kanser hastası çocuklarımızı yılda 2 kere aileleriyle birlikte bir araya topladığımız, hastane ortamından uzaklaştırdığımız ve onların yüzünde bir gülümseme olmaya çalıştığımız bir organizasyon. Şenlik, çocuklara moral, motivasyon ve psiko-sosyal destek verdiğimiz anlamlı bir etkinlik. Onlarla yüreklerimizle bir araya geliyoruz."

Çocukluk kanserlerinde iyileşme oranındaki artışa işaret eden Dida, "Moral ve motivasyon bu hastalığın iyileşmesinde çok önemlidir. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Bu yol çok uzun bir yol hepimiz bu yolda beraberiz." dedi.