Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan ev aramasında, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan ev aramasında, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Mersin
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