Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelinin yapılan ev aramasında, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.