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Kazada traktör sürücüsü Aslan Murat ile traktörde bulunan eşi Elif Murat yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Mesin'de alınan bilgiye göre, kaza, D-715 karayolu Yapıntı Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Seyfullah Murat Yalçın yönetimindeki 33 AGV 767 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan Aslan Murat'ın kullandığı 33 UE 296 plakalı traktörle çarpıştı.

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