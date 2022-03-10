Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından 155 bin 260 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki 3 adrese kaçak sigara bulundurulduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi.
Adreslerde 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 makaron doldurma makinesi ile 4 kompresör bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Mersin Sigara
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