Mersin Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki 3 adrese kaçak sigara bulundurulduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Adreslerde 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 makaron doldurma makinesi ile 4 kompresör bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.