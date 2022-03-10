Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzluca ilçesinde eğitime ara
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipi ve fırtınaya dönüştü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tüm köy okulları ile ilçe merkezindeki okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
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