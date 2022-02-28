Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen V.Ç'nin kullandığı kamyonu Tarsus ilçesinde durdurdu.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kamyonda yapılan aramada, birer tonluk tanklara doldurulmuş 12 ton kaçak akaryakıt, tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Sürücünün, silah ticaretine yönelik iletişim kurduğu A.Ç'nin de ikametinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 61 fişek bulundu.
Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık Mersin
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