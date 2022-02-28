Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen V.Ç'nin kullandığı kamyonu Tarsus ilçesinde durdurdu.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kamyonda yapılan aramada, birer tonluk tanklara doldurulmuş 12 ton kaçak akaryakıt, tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sürücünün, silah ticaretine yönelik iletişim kurduğu A.Ç'nin de ikametinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 61 fişek bulundu.

Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.