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Güncel
AA 25.10.2023 23:40

Mersin'de intern doktoru pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Mersin'de, aynı hastanede çalıştığı intern doktoru pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan teknisyen tutuklandı.

Mersin'de intern doktoru pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde 23 Ekim'de, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktor olarak görev yapan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle yaralayıp kaçan ve dün Adana'da yakalanan Ersin K.'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada saldırıda yaralanan Nergiz'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağ bacağının ampute edildiği öğrenildi.

Mersin'de, 23 Ekim'de, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktor olarak görev yapan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle yaralayıp kaçan Ersin K.'un Adana'da olduğu belirlenmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlı yakalanmıştı.

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