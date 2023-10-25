Denizli'de ihracatta başarılı olanlara ödül verildi

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından 2022 yılında en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirilmesi amacıyla Pamukkale'deki bir otelde düzenlenen törene katılan Gültepe, burada yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Gültepe, ihracat ailesi olarak gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek "Yüz yılda büyük bir mesafe kaydettik. 1923'te 50,8 milyon dolar olan ihracatımızı 2022 yılında 254 milyarın üzerinde taşıyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına Türkiye'mizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalışıyoruz" diye konuştu.

Denizli'den geçen yıl 175 ülkeye 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Gültepe, "Bu yıl ise ocak-eylül döneminde 2,4 milyara yakın bir ihracat yaptı. Denizli'de ihracatın yarıya yakını tekstil ve hazır giyim oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gültepe, küresel ithalatın durumuna yönelik yapılan araştırmaya göre tekstil ve hazır giyim ithalatlarında bir daralma söz konusu olduğunu belirterek "Küresel talebin yavaşlaması ihracatımıza olumsuz bir şekilde yansıyor. Evet bu yıl ihracatta işler istediğimiz gitmiyor. Biz karamsarlığa kapılmadan yolumuzda aynı hızla, aynı şekilde devam ediyoruz. Seçimden sonra Ankara'da ihracatı önceleyen, ihracatçıyla istişare eden, ihracatçının sesine kulak veren bir ekonomi yönetimi var. Özellikle finansal erişim konusunda son üç ayda çok önemli gelişmeler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleriyle birlikte hem ürün hem de pazar çeşitliğini arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Gültepe, şöyle devam etti:

"Özellikle yoğun bir ticaret programları yürütüyoruz. 2023'ü inşallah 255 milyar dolar ihracatla kapatmak için bütün birliklerimiz ve sanayicilerimizle beraber var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü inşallah rekor bir ihracatla taçlandıracağız"

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise ödül alan firmaları tebrik etti.

Konuşmaların ardından en çok ihracat yapan firmalara ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Ödül törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile ihracat yapan firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı.​​​​​​​