Kırklareli'nde bir haftada 1094 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 1094 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu süreçte insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 şüpheli de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 20 araca da el konuldu.