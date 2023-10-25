Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti

İlçenin Kaleboyu mahallesi Kızıldere mevkiinde Özcan Ş. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada araçtan fırlayan sürücü 49 yaşındaki Özcan Ş.’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD tarafından uçurumdan çıkartılan Özcan Ş.’e ait ceset, sağlık ekiplerine teslim edilerek Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.