İtalya'da bir üniversitenin "Noel tatili"nin adını değiştirme girişimi tartışmalara yol açtı

Floransa kenti yakınlarındaki EUI'de etnik eşitlik bakımından "Noel tatili"nin adının kapsayıcı bir dil kullanmak adına Hristiyanlık referansı olmayacak şekilde "Kış tatili" veya "Yıl sonu tatili" gibi anılmasının gündeme gelmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, EUI Başkanı Renaud Dehousse'un üniversitenin çok etnikli yapısını göz önünde bulundurarak, Noel için daha kapsayıcı bir dil kullanılmasına yönelik kararını kurum içinde gündeme getirmesi kısa sürede dışarı sızdı ve tepkileri de beraberinde getirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "X" platformunda yaptığı paylaşımda, karara tepki göstererek, 'Fiesole Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Başkanı'nın Noel'in adını değiştirme kararına şaşırdım. Biz Hristiyan köklerimize saygı duymaktan gurur duyuyoruz. Avrupa bunun üzerine kuruludur" ifadelerini kullandı.

Tajani, paylaşımında, İtalyan devletinin Avrupa Üniversitesi’ne Fiesole'deki bir Katolik ibadethanesi olan Badia Fiesolana'yı tahsis etmesinin de bir tesadüf olmadığını kaydetti.

"Bu karar tamamen yersiz görünüyor"

Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) Floransa Belediye Meclis Üyesi Alessandra Gallego da "Eğer EUI Başkanı, Noel’i iptal etmek istiyorsa, görevini yapacak başka yer bulmalı. Bu karar tamamen yersiz görünüyor" ifadelerini kullandı.

Koalisyon ortağı bir diğer aşırı sağcı parti Lig'in Avrupa Parlamenteri Susanna Ceccardi de bu kararın tutarsız olduğunu belirterek, "Başkalarına saygı, kendimize saygıdan başlar" yorumunu yaptı.

Gelen tepkiler üzerine EUI'den yapılan açıklamada ise Noel tatilinin adının değiştirilmesine ilişkin kararın değerlendirmeye tabi olduğu, kimsenin dini bayram kutlamalarını iptal etmedikleri belirtildi.