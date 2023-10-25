Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet suçuna yönelik 5 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada, 2 hard disk, 13 akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek, tablet, 2 tuşlu telefon, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kama, 63 fişek, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile sim kart ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.