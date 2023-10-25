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Güncel
AA 25.10.2023 22:55

Bursa'da meslek lisesi öğrencileri Togg ile modifiyeli araçları inceledi

Bursa'da bir meslek lisesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında öğrencilere yönelik Togg ve modifiyeli araçların tanıtıldığı etkinlik yapıldı.

Bursa'da meslek lisesi öğrencileri Togg ile modifiyeli araçları inceledi

Bursa Elektronikçiler Odası öncülüğünde gerçekleşen programda Togg ve modifiyeli araçlar, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesine getirildi.

Modifiyeli araçlar üzerindeki teçhizatları inceleyen öğrenciler, Türkiye'nin otomobili Togg ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Okul Müdürü Oktay Güllü, lisede yaklaşık 2 bin öğrencinin 7 mesleki alanda eğitim gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında öğrencileri farklı bir etkinlikle buluşturmak istediklerini belirten Güllü, "Burada modeli çok düşük arabalarımız ve Türkiye'nin teknoloji lideri bir aracımız var. Öğrenciler hem eskiden güç alsınlar hem de gelecekleriyle ilgili gururlansınlar. Bunları aslında meslek lisesi mezunu öğrenciler yapıyor. Kendilerine yarın bir gün oralarda çalışacaklarını ve böyle eserler üreteceklerini öğretmek istiyoruz" dedi.

Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı da meslek lisesindeki gençleri teknolojiyle buluşturmak için programı düzenlediklerini anlattı.

Meslek liselerinin sektörün geleceği bakımından çok önemli olduğunu dile getiren Kırcalı, şöyle konuştu:

"Teknoloji üretimlerimiz had safhada ancak kalifiye eleman problemi yaşıyoruz. Bu gençlere mesleği aşılamamız gerekiyor. Meslekte nerelere gelebileceğini, hayallerinin neler olabileceğini, hedeflerinin neler olacağını söylememiz gerekiyor. Bugün sadece bilgisayar ortamında oyunlarla gençlik yetişemez. Yerli aracımız Togg ile modifiye edilmiş araçlarımızı buraya getirdik. Belki maliyet anlamında çok büyük bir maliyet değildi ama manevi olarak baktığımızda müthiş bir değer. Gençlerimizin de Togg'u gördüklerinde heyecanlanmaları bizi umutlandırdı"

Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel ise etkinliğe dernek üyelerinin modifiyeli araçlarla destek verdiğini ifade etti.

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