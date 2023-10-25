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Güncel
AA 25.10.2023 23:30

Adana'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Adana'da Filistin'e destek amaçlı konvoy oluşturuldu.

Adana'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte katılımcılar merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde araçlarıyla toplandı.

Burada oluşturulan konvoy, harekete geçerek merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Duygu Kafe Gençlik Meydanı'na gitti.

Araçlarından inerek meydanda toplanan katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

Gruptakiler, katılımcı kuruluş temsilcilerinin yaptıkları basın açıklamalarının ardından dağıldı.

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