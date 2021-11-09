Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki hamam, sauna ve masaj salonlarında denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde iş yerlerinde hijyen, temizlik ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kontrol edildi.
Ekipler, eksiği olan işletmelere uyarıda bulunup, bazı iş yerleri hakkında tutanak tuttu.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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