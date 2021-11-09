Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde iş yerlerinde hijyen, temizlik ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kontrol edildi.

Ekipler, eksiği olan işletmelere uyarıda bulunup, bazı iş yerleri hakkında tutanak tuttu.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.