Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt tarafından 1490 yılında yaptırılan Hacı Bayram Veli Camisi'nde 5 asrı aşkın bir süredir ibadet ediliyor.

Kare planlı, içten düz tavanlı, dıştan da kırma çatılı mimariye sahip ve inşasında kaba yontma taş ile tuğla kullanılarak yapılan, Anadolu'da Hacı Bayram Veli adına halen var olan iki camiden biri Altınova Mahallesinde hizmet veriyor.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Lisesi tarih öğretmeni Ömer Erdem, camiye ilişkin AA muhabirine, eski adı Ayazmend olan Altınova'nın Roma döneminden beri var olan bir şehir olduğunu söyledi.

Erdem, Altınova'nın 8 mahallesi olan Karesi Sancağının ikinci büyük şehri olduğunu belirterek, "Hacı Bayramı Veli Camisi Camii Kebir Mahallesi olarak geçen mahallede yer alıyor. Hacı Bayramı Veli'nin adına yapılmış bir cami. Kitabesi 1490 tarihine işareti ediyor. Çeşitli yapı taşları değerlendirilerek yapılmış. Çevreden gelen taşlarla oluşturulmuş bir camidir." diye konuştu.

Erdem, caminin depremler nedeniyle restorasyonlar gördüğünü sözlerine ekledi.

Erdem, Hacı Bayram Vali adına inşa edilen 2 camiden birinin Ankara'da Ulus'ta diğerinin ise Altınova'da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Altınovalı vatandaşların Hacı Bayram Veli Camisi anısına her yıl hayır yemeği verdiği öğrenildi.