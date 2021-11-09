Bahçelievler Camisi yakınlarında M.D. (19) ile H.O. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan H.O, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüpheli M.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.