Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir kişi bıçakla yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Camisi yakınlarında M.D. (19) ile H.O. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan H.O, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, şüpheli M.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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