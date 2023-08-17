Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.08.2023 09:36

Mersin'de görme engelli öğrenciler iş hayatına e-ticaret projesiyle atılacak

Mersin Üniversitesi öncülüğünde başlatılan "E-ticarette Engel Yok Projesi" kapsamında eğitim alacak görme engelli öğrenciler, e-ticaret sektöründe istihdam edilecek.

Mersin'de görme engelli öğrenciler iş hayatına e-ticaret projesiyle atılacak

Üniversitenin, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile İŞKUR'un desteğiyle hayata geçirdiği projenin açılışı, MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi'nde yapıldı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, programdaki konuşmasında, projede eğitim alacak kişilere akademisyenler tarafından danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi.

Çalışmanın, Engelsiz Yaşam Birimi koordinasyonunda yürütüleceğini anlatan Yaşar, "Proje sonunda e-ticaret dünyasında artık daha fazla engelli bireyler göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Eğitim 6 ay sürecek

Kooperatif Başkanı Soner Demir de projenin iki etapta gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Projenin ilk etabında 5, ikinci etabında da 5 öğrenci 6 ay boyunca eğitim alacak. Eğitimde başarılı olan özel gereksinimli öğrencilerimiz, proje sonunda istihdam edilecek, üretecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Demir, proje kapsamında öğrencilerin, MEÜ Kozmetik Temizlik ve Kimyevi Ürünler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tesislerinde üretilen hijyen malzemelerinin e-ticaret sitelerindeki satışını da yapacağını kaydetti.

Programa Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Duman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ile bazı e-ticaret sitelerinin yöneticileri katıldı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Osmaniye’de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:57
Tayvan lider vekili Lai, Paraguay dönüşü ABD'de mola verdi
09:59
Kuzey Anadolu Fayı stresini transfer etti: Kemerburgaz Fayı alarm veriyor
09:45
Tekirdağ’da 145 bin makaron ele geçirildi
09:39
Tony Blair geri mi dönüyor?
09:46
Pencereyi açarak uyumak bel ve boyun tutulmalarına sebep olabilir
İspanya'nın Tenerife Adası'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
İspanya'nın Tenerife Adası'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
17 Ağustos'ta Yalova yerle bir oldu
17 Ağustos'ta Yalova yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ