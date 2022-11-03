Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de drift yapan 2 sürücüye para cezası
[Fotograf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, drift yaptıkları görüntüler sosyal medyada paylaşılan 2 sürücüye 18 bin 200 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 2 otomobil sürücüsünün, asker uğurlaması dolayısıyla 82 Evler Mahallesi'nde düzenlenen konvoyda drift yaptıklarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K.A. ve H.S.A. olduğunu belirledi.
Trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılan sürücülere 18 bin 200 lira ceza da uygulandı.
Ayrıca şüphelilerin araçları trafikten menedildi.
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