Yılın 3 mevsiminde çilek üretiminin yapıldığı Sason ilçesinde üreticiler, havaların soğumaya başlamasıyla yılın son hasadını yapıyor.

Sason ilçesinde çilekte verimli bir yılı geride bıraktıklarını anlatan çilek üreticilerinden Fahrettin Çelik, ilçede yılın son hasadına başladıklarını vurguladı.

Bu yıl çilekte bol, bereketli ve verimli bir yıl olduğunu değerlendiren Çelik, "Hem ekicilerimiz hem de işçilerimiz için kazançlı bir yıl geçirdik. Bir yılda 5 ana dönem hasadı yapıyoruz. Şu anda yılın son hasadını yapıyoruz. Eskiden Sason’da bilinen bir meyve değildi. Şimdi ilçe genelinde iyi bir geliri var. Avrupa ve Amerika’ya ihracatı yapılmaktadır. Ülkemizde en verimli, en kaliteli çilek ilçemizde yetiştirilmektedir" dedi.