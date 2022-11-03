Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suluova'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sadık Aydoğdu yönetimindeki otomobil, Yenidoğan Mahallesi kavşağında Erkan Yalçınkaya’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçta bulunan bir kişi daha yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Amasya
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