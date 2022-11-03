İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen tatbikat kapsamında İl Müftülüğünde çalışan personeller ve 4-6 yaş Kur’an kursuna katılan çocuklar güvenli şekilde binaları boşalttıktan sonra toplanma alanına ulaştı.

AFAD ekipleri tarafından organize edilen tatbikatta kursta okuyan çocuklar ve personel deprem sırasında ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirildikten sonra siren sesinin ardından çök-kapan-tutun hareketi yaparak temsili depremin sona ermesinin ardından güvenli şekilde toplanma alanına tahliye gerçekleşti.

Depremden etkilenme tatbikatıyla bir farkındalık oluşturduklarını anlatan Vali Taşbilek, "Daha önce de afet eğitim yılı kapsamında ilimizde deprem eğitimleri verildi. Bu tatbikatlarda verilen eğitimlerin tamamlayıcı parçaları oluyor. Deprem dünyanın bir gerçeği. Böyle birşey olduğunda güvenliğimizi ve tedbirlerimizi nasıl alacağımıza dair provalar yaptık. Ülkemize ve dünyaya afetsiz, sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz" dedi.