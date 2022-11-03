Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Doğu Kudüs’te bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürdü.
İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, İsrail polisi, bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi öldürdü ve olayda iki İsrail polisi ayaklarından hafif şekilde yaralandı.
Görgü tanıkları, Mescid-i Aksa’ya açılan Meclis Kapısı yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir gencin İsrail polis ekiplerinin önünde yerde yattığını söyledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi de İsrail polisinin olayın hemen ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığını ve giriş-çıkışları engellediğini açıkladı.
İsrail polisi ise bir Filistinlinin İsrail polislerini bıçaklamaya çalışırken vurulduğunu duyurdu.
Polisin açıklamasında olayın ayrıntılarına ve Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Etiketler: İsrail
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