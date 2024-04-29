Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.04.2024 09:49

Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan 79 yaşındaki emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor
[Fotograf: AA]

Mersin'in Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için 24 Nisan'da başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde dağlık alanda yürütülen çalışmaya, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamayan çalışmalara, zorlu arazi yapısı nedeniyle hava kararmadan önce ara verilecek.

Konya'dan doğa yürüyüşü için Mersin'e gelen emekli akademisyen 23 Nisan'da kaybolmuştu. Arama çalışması 24 Nisan'da Cocak Deresi mevkisinde başlatılmıştı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Akademisyenler ve öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:30
'Teknoloji bağımlılığı' ile 'siber zorbalık' konuları yeni müfredatta
11:25
Kiraz ihracatında hedef 300 milyon dolar
11:28
Yaklaşık 8 bin çift evlenebilmek için sıfır faizli fona başvurdu
11:06
Gaziantep'i fırtına vurdu
10:57
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 39 bin lira ceza
11:28
Bakan Yerlikaya: Taksim'de gösteriye izin verilmeyecek
Kirazda 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
Kirazda 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
FOTO FOKUS
43 yaşındaki Selcan Kulaksız, primer immün yetmezlikle mücadele ediyor
43 yaşındaki Selcan Kulaksız, primer immün yetmezlikle mücadele ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ