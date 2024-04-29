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Güncel
AA 29.04.2024 09:48

Akademisyenler ve öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programına katılan öğrenci ve akademisyenler tarihi mekanları gezdi.

Akademisyenler ve öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının katkılarıyla Anadolu Kültür ve Tarih Birliği Derneği tarafından düzenlenen "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programı kapsamında ilçede bulunan öğrenci ve akademisyenler, ilk olarak Ahlat Müzesi'ne götürüldü.

Müze Müdürü Mikail Ercek katılımcılara ilçenin tarihi ve müzedeki eserler hakkında bilgi verdi.

Akademisyenler ve öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

Daha sonra Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçen katılımcılar, abidevi mezar taşlarını inceledi, Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti.

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Alp Arslanoğlu, dernek olarak Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için düzenledikleri anma programı kapsamında ilçede bulunduklarını söyledi.

Bitlis'teki 300'ü aşkın gençle bir araya geldiklerini söyleyen Arslanoğlu, "Bölgenin önemli noktalarını dolaştık. Son olarak Ahlat'ta tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ederek gezimizi neticelendirdik" dedi.

"Çok güzel duygularla dönüyoruz"

Öğrenci İlayda Uçar da tarihi alanlardan oldukça etkilendiğini ifade ederek, "Güzel bir programla Haluk hocamızı andık. Değerli hocalarımız burada bizimle bilgiler paylaştı. Şimdi de Bitlis ve Ahlat'ı geziyoruz. Anlatılanları yerinde gördük. Mezar taşlarını gördük ve çok güzel duygularla dönüyoruz. İnanılmaz bir hissiyatı vardı" diye konuştu.

Gezi programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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