Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de devrilen tarım aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Osman Kaya idaresindeki tarım aracı, Batısandal Mahallesi Yazlak mevkisinde devrildi.
Aracın altında kalan Kaya'yı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, Osman Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya'nın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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