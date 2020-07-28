Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Caner Mayendağı'nın cenazesi Samsun'a getirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı'ın cenazesi, memleketi Samsun'un merkez İlkadım ilçesine getirildi.
Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.
Törene şehidin babası Levent Mayendağı, annesi Güngör Göksert ve yakınlarının yanı sıra Samsun protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, öğle vakti yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Son Haberler
- 09:50
- 09:47
- 09:45
- 09:39
- 09:49
Sıradaki Haber
İki tıra çarparak hurdaya dönen kamyondan yara almadan kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz