İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde H.A. adlı şüphelinin, terör örgütü ile iltisaklı şahıslara ve derneklere para transferinde bulunduğu MASAK verilerinin incelenmesi neticesinde tespit edilirken, M.J. adlı şahsın ise örgüt adına finansal ofis vasıtasıyla farklı bölgelerdeki gruplara ve şahıslara aktarmak üzere fon topladığı belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 20 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyonda M.J. gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.