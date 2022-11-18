İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güveni sağlamak için kentin 32 noktasında 237 personelle uygulama gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 2 bin 55 kişi sorgulandı, 469 araç kontrol edildi. Ekipler, 16 araca 31 bin 290 lira cezai işlem uyguladı, araması bulunan bir şüpheli yakalanarak cezaevine teslime edildi.

Uygulamada, 2'si Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce hakkında sınır dışı edilmesi kararı alınan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı, 12 bin 928 lira ceza kesildi.