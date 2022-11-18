Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için Çarşı Mahallesi'nde bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 17 yaşındaki B.T. tabancayla, 15 yaşındaki F.E. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.