Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde camiden eşya ve para çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Saray Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Çarşı Camisi'nden elektrikli süpürge, yaka mikrofonu ve 200 lira çalındı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin T.S. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının, benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.
T.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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