Hırmanlı Mahallesi'nde Mehmet Erdoğan Dölek'e ait bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini tespit etti.

Ekipler, durumu bahçe sahibi Dölek'e bildirdi. Bahçesindeki kesilmiş ağaçları gören Dölek, üzüntü yaşadı.

Dölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların köklerinden baltayla kesildiğini belirtti. Yaşanan olaydan oldukça etkilendiğini dile getiren Dölek, "Bizim kimseyle husumetimiz yok. 'Kim, niye yaptı?' Bilmiyorum. Şikayette bulunduk. Bu olayın detaylı şekilde araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.