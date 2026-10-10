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Ekonomi
AA 10.10.2026 10:47

'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi güncellendi

Okullarda faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için yeni tarih 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.

'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ambalajlı ürünlerin satışına yönelik, gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarları ile üretim prosesleri dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yöntem ve kriterlere göre hesaplanan ve gıdanın beslenme profilini renk ve harfler aracılığıyla tüketiciye etiket üzerinde sunan "Beslenme Skoru" sistemi getirildi.

Bu sistem kapsamında ambalajlarda okul gıdası logosunun yanı sıra "A, "B ve C Beslenme Skoru" ibaresi de yer alacak. Onay verilecek okul gıdası ve beslenme skoruna ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, belirlemiş olduğu okul gıdası ve beslenme skoruna ilişkin kriterleri Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Kriterler, her iki bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak.

Okul gıdası onayı iptal edilen gıdalar ve "A", "B" veya "C" beslenme skoruna sahip olsa dahi Sağlık Bakanlığınca satışı uygun bulunmayan gıdalar, okul kantinlerinde satışa sunulmayacak.

"Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen süre ise 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.

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Gıda Okul Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
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