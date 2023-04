Mersin'de bayram öncesi mezarlık ve ibadethaneler temizlendi

Mersin genelindeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla kutsal mekanlarda detaylı temizlik çalışması da gerçekleştirdi.





Kent genelinde bulunan cami, cemevi ve kiliseler, Mezarlıklar Dairesinin temizlik ekipleri tarafından yapılan bayram temizliği ile pırıl pırıl oldu. İç ve dış temizliklerinin yapıldığı ibadethanelerde, bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon işlemleri de yapıldı. Mezarlıklarda görev yapan ekipler ise mezarlık içindeki her noktada temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, mezarlıklardaki ağaçlarda budama çalışmalarının yanı sıra, mezarlıklardaki otların ve mezarlık içindeki ara yolların zemin temizliğini gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri şehitliklerde sürdürdüğü çalışmalarda, yeni çiçek dikiminden deforme olan mezar taşlarının bakımına, bayrakların yenilenmesinden peyzaj çalışmalarına kadar her noktayı büyük titizlikle bakımdan geçirdi. Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince ekipler, kent genelindeki mezarlıkların girişlerinde vatandaşlara su ve çiçek ikramında da bulunacak. Ayrıca mini araçlar ile yaş almışların ve özel gereksinimli bireylerin, rahat bir şekilde ziyaret gerçekleştirebilmeleri için mezarlık içerisinde transfer hizmeti verilecek.Her bayram öncesi ibadethaneler ile mezarlıkların bakım ve temizliğine ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Mezarlıklar Dairesi Mezarlıklar, Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü Zülküf Aktürk, bu bayram öncesi de temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, “Camilerde, cemevleri ve kiliselerde dezenfekte ve temizlik işlemleri zaten rutin olarak yapılmaktadır. Bayram öncesi bu çalışmaları biraz daha artırdık. Mersin genelinde 4 bin 68 mezarlığımız var. Park Bahçelerle birlikte, mezarlıklarda ağaç budamalarını ve bakımlarını yaptık. Bunların ot ilacı oluyor, bakımı oluyor. Bu bakımları özellikle bahar aylarında yoğunlaştırıyoruz. Her 15 günde bir, rutin olarak haşere ilaçlamamız da zaten yapılmakta. Mezarlarımızda, toprağı eksik olan yerleri de tamamlıyoruz. Vatandaşlarımız da memnun kalıyor. Şehitliğimizde bazı mermerlerin yıpranmasından ve kırılmasından dolayı mermer çalışması, yolda peyzaj çalışmaları, bayrak değişimi ile yeni çiçek dikimleri de yapıldı” dedi.Bayram öncesi söz konusu hazırlıkları yaptıklarını, bayram günleri de vatandaşların mezarlık ziyaretini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Aktürk, “Bayram süresince mezarlık içine özel araç girişi yasak olduğu için yaşlı, özel gereksinimli ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın mezarlık içindeki ulaşımını, buradaki golf servis araçlarımızla yapıyoruz. Havaların da sıcak olması sebebiyle vatandaşlarımıza su servisimiz olacak. Ayrıca mezarlık dışındaki trafiğin yönlendirilmesi konusunda, zabıta ve özel güvenlik personellerimiz yardımcı olacaklar" diye konuştu.Öte andan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçları, arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresince, Mersin ve Tarsus’taki mezarlıklara ulaşımı ücretsiz sağlayacak.