İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir bahçıvanın Hacgediği mevkisinde çalıştığı villada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Narkotik köpeklerin katılımıyla adrese düzenlenen operasyonda, 604 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

